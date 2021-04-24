توجيه من الداخلية لمنطقة تشهد خروقات أمنية متكررة

2021/04/24 | 21:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، بارسال قوة الى ناحية العبارة في محافظة ديالى، لتعزيز الامن والاستقرار فيها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (24 نيسان 2021)، ان "الغانمي ترأس وفدا كممثل لرئيس الوزراء، مكون من وزير الاتصالات ووزير الصحة ومستشار الامن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وعدد من القادة والضباط، حيث شارك هذا الوفد في مجلس عزاء بني تميم في قرية الجيزاني في ناحية العبارة ضمن قضاء بعقوبة".

واضاف البيان، ان "الغانمي قدم الدعم الكامل من قبل وزارة الداخلية لتعزيز الامن والاستقرار هناك، كما تم توجيه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للإشراف الشخصي على الجهد الاستخباري للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة خلال مدة وجيزة".



ونقل الغانمي تعازي القائد العام للقوات المسلحة لذوي الضحايا في الحادث الذي وقع هناك، واستمع الوزير الى طلباتهم واحتياجاتهم، واطلع الوفد على مجريات الحادث الاخير في هذه القرية".



واوضح، انه "تم التوجيه بارسال قوة من فرقة الرد السريع الى هناك للشروع بواجبات من شأنها دعم الأمن في المنطقة والبحث عن العناصر الإرهابية والمطلوبين، بعد أن جرى انشاء مقر مسيطر لهذه القوات هناك".

وشدد الغانمي على "أهمية تكثيف الجهود الميدانية والعمل الاستخباري بشكل كبير للقضاء على بقايا عصابات داعـش الإرهابية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد مصدر أمني في ديالى، بسقوط 5 قذائف هاون على قريتين في اطراف ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لـNRT ، ان "مجهولين قصفوا قريتي (بودجة وكصيبة) شمال شرقي بعقوبة، بخمس قذائف هاون سقطت في اطراف المنازل دون اي اصابات او خسائر بشرية باستثناء اضرار مادية".

وأضاف المصدر، ان "قذائف الهاونات انطلقت من اماكن مجهولة، وان قوات الامن تواصل عمليات التمشيط بحثا عن مصادر اطلاق الهاونات".

كما وشهدت ناحية العبارة الجمعة الماضية، انفجار عبوة ناسفة على سيارة مدني في قرية الجيزاني وخلال توجه دورية للشرطة الى مكان الحادث انفجرت عبوة ثانية مستهدفة الدورية وأثناء الانفجار هاجمت عناصر داعش الدورية والمتواجدين في موقع الحادث باسلحة القناص ما تسبب بمقتل 3 منتسبين بينهم ضابط واصابة أربعة آخرين من المدنيين والشرطة.

N.A

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