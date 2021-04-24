هذا ما تتوقعه

2021/04/24 | 21:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت اللجنة المالية النيابية، السبت،

بقاء سعر الدولار الحالي لسنوات، فيما

أشارت إلى قدرة البنك المركزي على ضبط

سعره الحالي في السوق والحيلولة دون

ارتفاعه أكثر.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصري

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