تركيا تعلن مقتل قيادي في حزب العمال الكردستاني شمال العراق

2021/04/24 | 21:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا، السبت، تحييد قيادي في حزب

العمال الكردستاني خلال عملية مشتركة

للجيش والاستخبارات شمالي العراق.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن

جهاز الاستخبارات والقوات المسلحة

التركية تمكنت من تح

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