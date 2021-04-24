وزير الثقافة يعتذر بشأن رسالته لرعاية سعدي يوسف

2021/04/24 | 21:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير الثقافة، حسن ناظم، السبت،

اعتذاراً بشأن رسالته إلى وزارة

الخارجية، لرعاية الشاعر سعدي يوسف.

وقال ناظم في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنّ "الرسالةَ التي وجّهتُها

إلى وزارة الخارجية طلباً ل

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