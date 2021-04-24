"أكثر الآفات المهاجرة تدميرا".. الجراد يجتاح لبنان وتحذيرات من المزيد

2021/04/24 | 21:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اللبناني لليوم الثاني على التوالي استمرار مروحياته العسكرية في رش مبيدات حشرية في منطقة اللبوة في البقاع في إطار إجراءات مكافحة أسراب الجراد والحد من انتشارها والقضاء عليها.

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