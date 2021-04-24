الكتلة الصدرية تعلن أسماء مرشحيها في العاصمة لخوض الانتخابات المبكرة

2021/04/24 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدّمت الكتلة الصدرية أسماء مرشحيها في العاصمة بغداد لخوض الانتخابات المقبلة، إلى المفوضية العليا للانتخابات، فيما كشفت عن اسمائهم

وقالت الكتلة في بيان إنه انسجاما مع مطالب الشعب الصابر الأبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحقق طموحاته وتطلعاته، واستنادا لأحكام الدستور وتطبيقا لأحكام قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإجراءاتها الصادرة، تعلن الكتلة الصدرية جاهزيتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة لاختيار اعضاء مجلس النواب لدورته الخامسة، لذا تم تقديم اسماء مرشحيها وتسليمها لمفوضية الانتخابات.

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