الشيخ علي يعلق على دعوة الخزعلي باعتماد 'الطريقة الافغانية'​

2021/04/24 | 22:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق النائب فائق الشيخ علي، السبت، على حديث زعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي بشأن "اخراج القوات الأميركية على الطريقة الأفغانية".

وقال الشيخ علي في تغريدة له عبر التويتر تابعها NRT عربية، (24 نيسان 2021)، "يدعو إلى إخراج الأميركيين من العراق على الطريقة الأفغانية!، ‏بينما لا يوجد في الوسط والجنوب العراقي جبال تورا بورا، حتى يتخفى بها ابن لادن، الذي اغتاله الأميركيون في بيته 2011م، وملا عمر الذي مات في 2015م بالمستشفى بظروف غامضة!".

وأضاف، انه "حتى على الأقل تبقى بس تورا بورا!".

وكان زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي كتب في تغريدة على تويتر اليوم السبت، ان "ما يقال في العلن خلاف لما يقال في السر، الأميركيون يقدمون الدليل تلو الآخر على أن لغة الحوار والمنطق لا تنفع معهم وأن الطريقة الافغانية هي الطريقة الوحيدة لإخراجهم".

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