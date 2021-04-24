عن أي ترتيبات إقليمية نتحدث ؟

2021/04/24 | 22:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد صالح صدقيان

ازيح الستار يوم الاحد الماضي عن

مباحثات جرت في بغداد بين مسؤولين

ايرانيين وآخرين من السعودية خلال شهر

ابريل الجاري.



ليس مهماً نفي طهران

والرياض هذه المباحثات ربما لاسباب

فنية .

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