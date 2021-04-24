هل فقدت حاسة الشم خلال الإصابة بفيروس كورونا؟.. إليك الحل

2021/04/24 | 22:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصح علماء المصابين بفيروس كورونا

المستجد ممن عانوا فقدان حاسة الشم بسبب

المرض، بتدريب هذه الحاسة من خلال

استنشاق الروائح النفاذة مجددا، وفقما

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقد وتم وصف "تمرين الأن

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