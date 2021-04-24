بمساحة (35000 م2).. العتبة الحسينية تواصل انشاء مستشفى امراض القلب التخصصي الأول من نوعه في العراق

2021/04/24 | 22:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، السبت،

عن مواصلة العمل في مشروع مستشفى خاتم

الانبياء (ص) لمعالجة امراض القلب

والاوعية الدموية في محافظة كربلاء.

وقال رئيس قسم المشاريع الاستراتيجية

المهندس محمد ضياء، إ

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