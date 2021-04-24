"النفط" العراقية تنفي تصدير الغاز الجاف وتعلن خططاً جديدةً لتطوير الحقول

2021/04/24 | 22:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، تصدير الغاز الجاف، معلنة عن خطط جديدة لتطوير الحقول النفطية.وقال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحديث عن تصدير الغاز الجاف لا يزال مبكراً فالعراق لا يزال …

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