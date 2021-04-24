"مالية" النواب العراقي: تصحيح المبلغ النهائي للموازنة لا يعيدها إلى البرلمان

2021/04/24 | 22:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، وجود خطأ في ارسال الجدول القديم الذي ورد من مجلس الوزراء الى رئاسة الجمهورية قدر المبلغ الكلي للموازنة بـ 164 تريليون دينار فيما اكدت إن تصحيحه لا يعيد الموازنة إلى البرلمان.ونفى عضو اللجنة ماجد …

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