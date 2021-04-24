يوميات دنماركية 200+55 - حكمة اقبال

2021/04/24 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال غرامة خرق:أظهر كشف لحسابات الأحزاب السياسية أجرته صحيفة البوليتكن اليومية ان منظمة يولاند لحزب الفنسترا (حزب يميني) قد استلمت مبلغ دعم مالي كبير لمرشحها وزير العمل السابق وعضو البرلمان الحالي (تغولس بولسن) خلال فترة الانتخابات الأخيرة اواسط 2019 من شركة الأدوية (أريفارم)، وهذا ما يتعارض مع قواعد الدعم التي لاتسمح لمثل هذه الشركات تقديم دعم مالي للسياسيين، حتى لايوثر على قراراتهم، حسب تصريح (ري ......





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