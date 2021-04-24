2021/04/24 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين خمسة قضايا استراتيجية في لقاء رئيس إقليم كردستان في أول ظهور اعلامي مع القنوات الفضائية العربية ، طرح رئيس الإقليم الشاب نيجيرفان بارزاني في حواره مع ثلاثة اعلاميين من قناة " الشرقية العراقية " ( ٢-;-٣-;- – ٤-;- – ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- ) مجموعة من الرؤا المتجددة حول جملة من القضايا التاريخية ، والآنية ، المتعلقة بكفاح شعب كردستان ، في مراحل متعاقبة منذ بدايات القرن الماض ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمسة قضايا استراتيجية في لقاء رئيس إقليم كردستان - صلاح بدرالدين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمسة قضايا استراتيجية في لقاء رئيس إقليم كردستان - صلاح بدرالدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).