سد النهضة واشتداد حدة الصراع علي الموارد - 6 - تاج السر عثمان

2021/04/24 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 لا يكفي النظر فقط لأزمة " سد النهضة" من ناحية فنية ، وحصر فوائده ومضاره علي السودان ومصر، فضلا عن أن القضية ليست خلاف حول أهمية التوزيع العادل لمياه النيل ، وحفظ حقوق ومصالح دول المنبع والمصب فيها، لو كان الأمر كذلك فالحل سهل ، ولكن الأمر اصبح متعلقا بمصالح اسرائيل وأمريكا والبنك الدولي لخصخصة مياه النيل والاستيلاء عليها وبيعها باعتبارها اصبحت سلعة لا تقل عن النفط أو الذهب أو الثروات ......





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