2021/04/24 | 22:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 22 دقیقة

660 مشاهدة

سجلت الاجهزة الامنية، السبت، حالة انتحار لامرأة تبلغ من العمر 66 عاما في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية، (24 نيسان 2021)، ان "امراة تبلغ من العمر 66 عاما اقدمت على الانتحار حرقا داخل منزلها في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

واضاف المصدر، انه "تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج لكن دون جدوى وتوفيت داخل المستشفى".



واشار الى ان "القوات الامنية قامت بفتح تحقيق في الحادث لمعرفة الاسباب والدوافع التي دعتها الى الانتحار".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في 'واقعة مروعة'.. مسنة عراقية تنتحر حرقا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في 'واقعة مروعة'.. مسنة عراقية تنتحر حرقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).