بايدن يتخلى عن عقود من الدبلوماسية الحذرة ويصف مذبحة الأرمن بأنها إبادة جماعية

2021/04/24 | 22:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقود

من الدبلوماسية الحذرة، ووصف مذبحة

الأرمن عام 1915 بأنها إبادة جماعية.

وحدثت عمليات القتل في الأيام الأخيرة

للإمبراطورية العثمانية.

ومذابح الأرمن قضية حساسة للغا

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