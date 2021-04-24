اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب والدفاع المدني يخلي المرضى

2021/04/24 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فيما باشرت فرق الدفاع المدني باخلاء المرضى واخماده.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "حريقا اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد"، مبينا انه "تم توجيه اكثر من 20 فرق اطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني".واشار الى ان "فرق انقاذ الدفاع المدني تباشر بعمليات اخلاء المرضى الراقدين بالتزامن مع عمليات اخماد النيران".

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