المرصد يكشف خسائر الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية قبالة سوريا

2021/04/24 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بمقتل ثلاثة أشخاص خلال استهداف لناقلة نفط مقابل ساحل مدينة بانياس السورية، وفقا لمصادر لم يكشف عنها.

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