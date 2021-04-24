الدفاع المدني تكافح حريقاً في مستشفى ابن الخطيب .. استنفار لإخلاء المرضى

2021/04/24 | 22:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد.وقالت المديرية في بيان، إن “حريقاً اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في منطقة جسر ديالى ببغداد”.وأضافت: “تم توجيه اكثر من 10 فرق اطفاء بقياد مدير عام الدفاع المدني، وحالياً الفرق تباشر بعمليات اخلاء المرضى الراقدين”.

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