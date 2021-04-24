شباب يعانون أزمة اقتصادية واجتماعية..

2021/04/24 | 22:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينتا أربيل والسليمانية، ظاهرتين إثارة ردود فعل المجتمع وخاصة في فترة شهر رمضان، الأولى هي تمزيق القرأن الكريم حدث ذلك في أربيل، والثانية هي الرقص الثنائي في محافظة السليمانية، ومن خلال رصد بعض وجهات النظر حصلنا على رأي الأديب نجاة خوشناو في الظاهرتين حيث قال : انا برأيى انها تمثل ردود أفعال من بعض الشباب الذين يعانون كثيرا في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها كوردستان وبالأخص ماحدث في الموقفين، بالنسبة للأولى بجمع صفحات القرأن الممزق في الشارع الرئيسي رغم أن أربيل معروفة بتحفظها الديني، والذي يثير الاستغراب أن تحدث في شهر رمضان، ولا تعليق على ذلك أكثر...أما الموقف الثاني الذي جرى في محافظة السليمانية هي الرقصة الثنائية، فحسب وجهة نظري ان محافظة السليمانية معروفة بانفتاحها الاجتماعي والثقافي على صعيد عموم كوردستان والعراق قاطبة، اعتبر هذه الظاهرة ليست ظاهرة غريبة وتجلب النظر على هذه المدينة المتميزة بالتقدم الحضاري، وهي مسألة جدا طبيعية ضخمها البعض، واخيرا فإن وجهة نظري لكوردستان عامة أن هنالك أزمة فكرية ثقافية اجتماعية حادة في كوردستان عموما وخاصة هناك انتشار ظاهرة الإلحاد لدى الكثيرين من الشباب وبصورة شبه علنية اي نحن اما مفترق طرق....!

PUKmedia زيد محمود

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