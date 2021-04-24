بعد الذهاب.. الشرطة يخسر امام الاهلي السعودي في الإياب بأبطال آسيا

2021/04/24 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

خسر فريق الشرطة العراقي بكرة القدم اليوم السبت (24 نيسان 2021)، من الاهلي السعودي 1 – 2،في لقاء جرى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الرابعة (رحلة الإياب) من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن" البداية كانت من الأهلي السعودي وهدف مبكر عند الدقيقة 6 من زمن اللقاء سجله عمر السومة، وتحسن أداء الشرطة بعد الهدف وحاول الضغط على المرمى السعودي حتى الدقيقة 26 وهدف التعديل العراقي جاء بواسطة المحترف فهد يوسف ، لينتهي الشوط الاول 1- 1".

وأضاف،" في الشوط الثاني أصبح الاداء مفتوحاً في محاولة للفريق بتحقيق التقدم حتى الدقيقة 79 والتي تمكن من خلالها لاعب الاهلي عبدالرحمن عبدالله غريب تسجيل الهدف الثاني لفريقه الاهلي وانهاء اللقاء بفوز الفريق السعودي 2- 1.

ويتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، وبنفس الرصيد الاهلي السعودي ولكن من اربع مباريات، مقابل 6 نقاط للاستقلال في المركز الثالث ومن ثلاث مباريات، ولا شيء للشرطة.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الشرطة مع الدحيل، والأهلي مع الاستقلال.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الخميس فوز الدحيل على الشرطة 2-0 والاستقلال على الأهلي 5-2، في حين شهدت الجولة الثانية يوم الأحد فوز الاستقلال على الشرطة 3-0 وتعادل الأهلي مع الدحيل 1-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز الدحيل على الاستقلال 4-3 والأهل يعلى الشرطة 3-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

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