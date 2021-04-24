اندلاع حريق في مستشفى ابن الخطيب ببغداد الخاص بكورونا

2021/04/24 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، السبت، اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب، في منطقة جسر ديالى، في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب، في منطقة جسر ديالى".ولفتت إلى "توجه اكثر من 10 فرق اطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني إلى مكان الحادث".وأشارت إلى أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات اخلاء المرضى الراقدين".

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