كورونا يوقف العمل في نقابة المحامين العراقيين

2021/04/24 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

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إعلان صادر عن نقابة المحامين العراقيين

نظراً لإصابة مديرة قسم الشركات وموظفي القسم، وموظفي قسم الانتماء، وحراس النقابة بجائحة كورونا، وحفاظاً على سلامة المراجعين من الزملاء المحامين، ولغرض إجراء عمليات التعفير والوقاية الصحية تقرر مايأتي :

إيقاف الدوام الرسمي في مقر النقابة لهذا الأسبوع إبتداءً من يوم غدٍ الأحد ٢٠٢١/٤/٢٥، على أن يُستأنف الدوام يوم الأحد القادم ٢٠٢١/٥/٢ . مع تمنياتنا للجميع بالشفاء العاجل

ملاحظة // سيكون موعد أداء اليمين في موعده المحدد سابقاً وهو يوم الخميس من هذا الاسبوع ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١، لذا نؤكد مرة أخرى على الإلتزام بالتعليمات الوقائية الصحية كافة .

ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين

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