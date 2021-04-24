الشرطة خارج منافسات دوري ابطال آسيا

2021/04/24 | 23:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ودع فريق الشرطة العراقي، منافسات دوري ابطال آسيا بعد مرور اربع جولات من دور المجموعات.

وخسر الشرطة امام الاهلي السعودي بنتيجة 2-1 على ملعب الجوهرة المشعة.

وسجل هدفي الاهلي كل من عمر السومة في الدقيقة الخامسة وعبد الرحمن غريب في الدقيقة 79.

بينما جاء هدف الشر​​طة الوحيد، عن طريق اللاعب فهد اليوسف في الدقيقة 26.

وبهذه الخسارة تذيل الشرطة المجموعة الثالثة ويودع رسمياً منافسات دوري الابطال.

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