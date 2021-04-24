الإطاحة بمنتحل صفة عميد وقرار بتسهيل مرور الشاحنات في كركوك

2021/04/24 | 23:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم السبت، عن اعتقال شخص انتخل صفة ضابط برتبة عميد.وقالت الوكالة في بيان، إنه “تم إلقاء القبض على (صباح كومةتي) الذي ينتحل صفة عميد ويقوم باستلام مبالغ من المواطنين مقابل تعيينات وهمية”.ودعت الوكالة المواطنين الذين استلم منهم هذا المنتحل اي مبلغ بتقديم الشكوى لدى […]

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