2021/04/24 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي من الحلول الأقتصادية الناجحة والتي طرحها النص الديني القرآني هي فكرة الخمس من المغنم والمكسب بأعتبارها فريضة من الله ليس الهدف منها عبادي أو شكل من أشكال الطاعة فقط، بل لأنها وضعت أسس التكافل الأجتماعي بمنظار الرحمة وبمنظار مسئولية الفرد عن مجتمعه وإحساسة بالمشاركة الأمنة التي يمكن الوثوق بها كلما تغيرت وتبدلت الظروف، فالخمس بعيدا عن مسألة تحجيمه وإقصاره على غنائم الحرب وفقا لأهواء فئة من الناس أر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إشكالية الخمس والمخمس في الفقه الإسلامي بعد الرسول - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إشكالية الخمس والمخمس في الفقه الإسلامي بعد الرسول - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).