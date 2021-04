ترجمتان: إنكليزية وألمانية لمثنويات ورباعيات الشاعر كريم الأسدي - بهجت عباس

2021/04/24 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

#بهجت_عباس قالَ مَنْ يجهلُهُ: يلهو الفتى.



قالَ، وماقالَ الحقيقهْوالفتى لاهٍ عن الأقوالِ مهمومٌ بأن يزرع في البدرِ حديقهْPoet: Karim Al-AsadiTranslator: Bahjat AbbasEnglishHe who doesn’t know him said: The boy has fun.



He said, and he didn’t say the truth.



The boy is unconcerned of the sayings, anxious to plant a garden in the full moon.DeutschWer ihn nicht kennt, sagte: Der Ju ......





