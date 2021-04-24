2021/04/24 | 23:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير العمل: إلى الآن لا توجد معالجات حقيقية لمسألة البطالة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 23:20

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