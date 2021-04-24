تركيا توقف مدير منصة العملات المشفرة

2021/04/24 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الشرطة التركية، السبت، مدير عام شركة "فيبيتكوين" لتداول العملات المشفّرة، وهي ثاني منصّة مماثلة تستهدفها السلطات التركية خلال أسبوع بعد هروب مؤسس شركة "ثوديكس" المتهم بارتكاب عمليات احتيال.

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