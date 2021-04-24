داقوق.. تسجيل 12 اصابة بفايروس كورونا

2021/04/24 | 23:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مستشفى داقوق يوم السبت، عن تسجيل 12 اصابة بفايروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور فرمان طالباني مدير مستشفى داقوق في تصريح لـ PUKmedia: ان الاصابات التي تم رصدها في مستشفى دازاقوق العام بلغت 12 حالة بين مواطني القضاء واطرافها، كما ان حالات الشفاء بلغت نسبة عالية جدا.

واضاف: ندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد الفايروس والحفاظ على التباعد الاجتماعي، في الاسواق وفي الامكان المزدحمة لتجنب تفشي الوباء.

PUKmedia/ عمر اواره

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