2021/04/24 | 23:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يكشف بالأرقام عدد العمال الأجانب وأماكن عملهم في العراق المركز الخبري الوطني.

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