2021/04/24 | 23:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة أولية.. 11 حالة اختناق بعضها خطرة في حريق "بن الخطيب" (تحديث) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/24 | 23:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة أولية.. 11 حالة اختناق بعضها خطرة في حريق "بن الخطيب" (تحديث)) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة أولية.. 11 حالة اختناق بعضها خطرة في حريق "بن الخطيب" (تحديث)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).