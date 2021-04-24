2021/04/24 | 23:50 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | فرق الدفاع المدني تهرع لاخماد حريق اندلع في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى جنوبي بغداد

حصيلة أولية: 3 وفيات في حريق مستشفى ابن الخطيب بجسر ديالى

حصيلة أولية: 11 حالة اختناق بعضها خطرة في حريق مستشفى ابن الخطيب بجسر ديالى

مراسلنا: مستشفى ابن الخطيب في جسر ديالى احترق بالكامل بعد انفجارات لقناني الاوكسجين

مراسلنا: مستشفى ابن الخطيب مخصص للمصابين بكورونا وبعض المرضى نزلوا الى الشارع هربا من النيران

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