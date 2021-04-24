المغنية شمس تروي كيف دفنت نفسها لتجرب الموت

2021/04/24 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الفنانة الكويتية، شمس، هذا الأسبوع، إنها كانت قد دفنت نفسها فعلا لمدة 20 دقيقة تحت التراب، وذلك لرغبتها بتجريب "فكرة الموت".

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