الزراعة: الأيام المقبلة ستشهد وفرة كبيرة في المواد الغذائية ولا حاجة للاستيراد

2021/04/24 | 23:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقصتاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة الزراعة العراقية، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد وفرة كبيرة في المواد الغذائية من المحاصيل الزراعية، وأن هذه الوفرة ستتم خلال فترة تتراوح بين 15 الى 20 يوماً.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، حميد النايف، إنه لا يوجد "نقص في الأمن الغذائي خلال الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام، وليس هناك حاجة لاستيراد المواد الغذائية"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد وفرة كبيرة في المواد الغذائية من المحاصيل الزراعية ومنها الباذنجان والشجر (الكوسا) والخيار والطماطم"، لافتاً إلى أن "هذه الوفرة ستتم خلال فترة تتراوح بين 15 إلى 20 يوماً".

وذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة أنه "تمت زراعة الرز والذرة الصفراء والماش والسمسم في الموسم الصيفي، وهذه المواد لا تخص الأمن الغذائي بشكل رئيس، ولا تمس الخضر من ناحية السقي لأن الخضر تحتاج إلى مياه قليلة"، مشيراً إلى أن هناك محاصيل لا تتأثر بأي شح محتمل للمياه.

وتابع النايف أن "الخطة الزراعية الصيفية لن تتأثر بقلة المياه، ووزارة الموارد المائية أكدت عدم وجود تأثير للمياه على الخطة الزراعية الصيفية، على مستوى الغذاء، باعتبار أن الخضر والمحاصيل الزراعية مؤمنة"، لافتاً إلى أن "زراعة الرز قد تتأثر في بعض المحافظات ومنها محافظتا ميسان وواسط كونهما تحتاجان لوفرة المياه".

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