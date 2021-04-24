2021/04/24 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر قلنا في السابق بان هناك ثلاثة افلام منسوبة لماركو فيري في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما الايطالية،وقلنا بأننا لم نجد أي سبب موضوعي لضم فيلم المرأة القرده الى هذه القائمة،بينما فيلم ديلنجر قد مات فلا خلاف في ذلك،ولكن الاشكال في هذا الضم يقع مع فيلم الجمهور والذي عنوانه هو شيء اشكالي بحد ذاته...ان كان فيلم ديلنجر قد مات يخوض في تكثيف حالة بشرية معينة اتجاه الوجود،نجد ان فيلم الجمهور يحمل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمهور(المقابلة)1971-ماركو فيري:الدلالة اللغوية والموقف الكافكاوي والاحالة والاسقاط السياسي - بلال سمير الصدّر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمهور(المقابلة)1971-ماركو فيري:الدلالة اللغوية والموقف الكافكاوي والاحالة والاسقاط السياسي - بلال سمير الصدّر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).