2021/04/25 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع الحصيلة..اخلاء 21 جثة من المرضى الراقدين داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد

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