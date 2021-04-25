مصادر: وفاة شخصين على الأقل في حريق مستشفى ابن الخطيب وفق حصيلة أولية

2021/04/25 | 00:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توفي شخصان على الأقل، السبت، جراء الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.

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وأفادت مصادر لـ"ناس"، (24 نيسان 2021)، بأن "شخصين توفيا جراء الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد، وذلك كحصيلة أولية للحادث".

وأضافت، أن "10 أشخاص أصيبوا بسبب الحريق، وسط توقعات بارتفاع أعداد المصابين خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأثار حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، الذي اندلع مساء اليوم السبت، هلعاً لدى ذوي الراقدين في المشفى.

وأظهر مقطع مصور اطلع عليه "ناس"، (24 نيسان 2021)، مشاهد من الحريق الذي نشب في مشفى ابن الخطيب، الذي زرع الهلع والخوف لدى ذوي المرضى الراقدين داخل المشفى، فضلا عن عمليات إخماد النيران التي تقوم بها فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني.

وفي وقت سابق، ذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 نيسان 2021)، أن "حريقا نشب داخل مستشفى ابن الخطيب عند جسر ديالى، حيث تم توجيه اكثر من 20 فرقة اطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني".

وأكد البيان أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات اخلاء المرضى الراقدين بالتزامن مع عمليات اخماد النيران".

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