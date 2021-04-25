عرب: أمين بغداد لم يلتزم بتوزيع قطع أراضٍ على الفقراء ومنهم المعاقون

2021/04/25 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحمل نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية حسين عرب، أمين بغداد مسؤولية عدم تخصيص قطع أراضٍ للفقراء ومنهم المعاقون.وقال عرب لبرنامج "الجدار الرابع" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "الفساد الموجود في البلد أحد أسباب دخول العمالة الأجنبية"، مؤكدا ان "معظم العمالة الأجنبية يأتون بفيزا سياحية ثم تتحول وجهتهم نحو سوق العمل".وأضاف، ان "أخطر الجرائم التي ترتكب في العراق تقف وراءها العمالة الأجنبية، وأخطر ما يمكن أن يأتي من العمالة الأجنبية هي الجرائم التي تحدث بسببهم".وأشار الى ان " أمين بغداد لم يلتزم بتوزيع قطع أراضٍ على الفقراء ومنهم المعاقون، كما انه عطل مشروع الأسواق العصرية في العاصمة".

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