وزير العمل العراقي: إلى الآن لا توجد معالجات حقيقية لمسألة البطالة

2021/04/25 | 00:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أنه إلى الآن لا توجد معالجات حقيقية لمسألة البطالة.وأشارت الوزير الركابي، إلى أن أغلب العمالة الأجنبية يدخلون بطرق غير شرعية، بحسب وكالة أنباء العراق الرسمية "واع".ترشيحات …

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