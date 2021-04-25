2021/04/25 | 00:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فيما باشرت فرق الدفاع المدني باخلاء المرضى واخماده.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، ان "حريقا اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد"، مبينا انه "تم توجيه اكثر من 20 فرق اطفاء بقيادة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق بمستشفى عراقي والدفاع المدني يخلي المرضى) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق بمستشفى عراقي والدفاع المدني يخلي المرضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).