2021/04/25 | 00:28 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | حصيلة أولية: مقتل وإصابة 41 شخصاً في حريق مستشفى ابن الخطيب بجسر ديالى

مصادر طبية: 10 وفيات على الأقل جراء حريق مستشفى ابن الخطيب بجسر ديالى

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