2021/04/25 | 00:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت حصيلة ضحايا حريق مسشفى ابن الخطيب في بغداذ، اليوم الأحد، لعشرين شخصاً.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني” إن عدد المتوفيين نتيجة الحريق وصل إلى 20 شخصاً، مضيفاً أن “فرق الإطفاء ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حصيلة حريق ابن الخطيب لـ20 ضحية المركز الخبري الوطني.

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