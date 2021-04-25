الدفاع المدني تؤكد تسجيل إصابات وخسائر بشرية نتيجة حريق داخل مستشفى ابن الخطيب- عاجل

2021/04/25 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

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الدفاع المدني تعلن استكمال عمليات إنقاذ المرضى الراقدين في ردهات مستشفى ابن الخطيب

الدفاع المدني: فرقنا بذلت جهودا كبيرة لإنقاذ المرضى الراقدين من المصابين بكورونا

الدفاع المدني تؤكد تسجيل إصابات وخسائر بشرية نتيجة الحادث

يتبع ..

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