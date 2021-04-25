اخلاء 21 جثة وإصابة 40 مريضاً.. ارتفاع حصيلة الحريق داخل مستشفى ابن الخطيب- عاجل

2021/04/25 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بارتفاع حصيلة الحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال المصدر ان "فرق الدفاع المدني قامت باخلاء 21 جثة من المرضى الراقدين داخل المستشفى واصابة 40 مريضاً".

وقبل ذلك أفاد مصدر لـ (لغداد اليوم)، بأن "شخصين توفيا جراء الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد، وذلك كحصيلة أولية للحادث".





وأضاف، أن "12 شخصا أصيبوا بسبب الحريق، وسط توقعات بارتفاع أعداد المصابين خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأثار حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، الذي اندلع مساء اليوم السبت، هلعاً لدى ذوي الراقدين في المشفى.





وفي وقت سابق، ذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، أن "حريقا نشب داخل مستشفى ابن الخطيب عند جسر ديالى، حيث تم توجيه اكثر من 20 فرقة اطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني".

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