الدفاع المدني: استكمال عمليات إنقاذ المرضى في ردهات مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 00:36 - المصدر: وكالة ناس

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عاجلالدفاع المدني تستنفر لتخمد حريق مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا جنوب شرق بغداد ..بأشراف مباشر من قبل السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان ..فرق الدفاع المدني تستنفر جهدها وتكرس خبرتها تنجح في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على نيران حريق هائل بعد ان استكملت عمليات إنقاذ المرضى الراقدين في ردهات المستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا بمشاركة فريق البحث والانقاذ الدولي التابع لها جنوب شرق بغداد .حيث بذلت فرق الدفاع المدني جهود كبير لإنقاذ المرضى الراقدين المصابين بفايروس كورونا من خلال النوافذ وسلالم الطوارئ بالتزامن مع عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على النيران واخمادها بشكل تام مع تسجيل اصابات وخسائر بشرية نتيجة الحادث وشدت النيران .وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر.

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