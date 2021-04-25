2021/04/25 | 00:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

2147 مشاهدة

افاد مراسلنا، الاحد، باصطدام سيارة اسعاف تحمل مصابين من كورونا قرب مستشفى الزعفرانية في بغداد.

وقال مراسلنا (25 نيسان 2021)، ان سيارة اسعاف تعرضت لحادث قرب مستشفى الزعفرانية في بغداد كانت محملة بمصابين من مستشفى ابن الخطيب.

وذكر مراسلنا في وقت سابق، بوفاة العشرات، وتسجيل 13 حالة اختناق كحصيلة اولية بعد انفجار قناني الاوكسجين داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال شهود عيان من داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد (24 نيسان 2021) ان "6 اشخاص لقو حتفهم بسبب انفجار قناني الاوكسجين داخل المستشفى."

واضاف الشهود ان "هناك تقصير كبير من قبل الحكومة والكوادر الصحية لانقاذ المتوفين والمختنقين والمحاصرين داخل المستشفى."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصطدام سيارة اسعاف تحمل مصابين قرب مستشفى الزعفرانية في بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصطدام سيارة اسعاف تحمل مصابين قرب مستشفى الزعفرانية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).