حصيلة المتوفين والمختنقين في انفجار قناني الاوكسجين داخل مستشفى ابن الخطيب (فيديو)

2021/04/25 | 00:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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‏أفاد مراسلنا، السبت، بوفاة 3 اشخاص، وتسجيل 13 حالة اختناق كحصيلة اولية بعد انفجار قناني الاوكسجين داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال شهود عيان من داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد (24 نيسان 2021) ان "6 اشخاص لقو حتفهم بسبب انفجار قناني الاوكسجين داخل المستشفى."

واضاف الشهود ان "هناك تقصير كبير من قبل الحكومة والكوادر الصحية لانقاذ المتوفين والمختنقين والمحاصرين داخل المستشفى."

شهود عيان: 6 وفيات كحصيلة اولية نتيجة إنفجار قناني الاوكسجين بمستشفى ابن الخطيب في بغداد pic.twitter.com/Q6LtLWkWoa

— NRT عربية (@ArabicNrt) April 24, 2021

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