2021/04/25 | 00:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني ، مساء أمس، عن تسجيل

وفيات نتيجة حالات اختناق بحريق في

مستشفى "ابن الخطيب" جنوب شرقي بغداد.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، عن

اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في

"جسر ديالى" جنوب شرقي ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل عن حريق مستشفى ابن الخطيب شرقي بغداد والدفاع المدني يتنقذ العشرات وتكشف عن ضحايا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل عن حريق مستشفى ابن الخطيب شرقي بغداد والدفاع المدني يتنقذ العشرات وتكشف عن ضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).